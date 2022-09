Stadt Straelen bittet um Vorschläge : Wer soll die Grüne Couch bekommen?

Zuletzt ging die Grüne Couch an Hermann Tecklenburg und City of Flowers. Foto: Rüdiger Bechhaus

Straelen Stadt Straelen bittet Bevölkerung um Vorschläge für den Wirtschaftspreis. Die Gewinner werden beim Wirtschaftstreff am Donnerstag, 17. November, ausgezeichnet.

Im Rahmen des traditionellen Wirtschaftstreffs am Donnerstag nach dem Buß- und Bettag, 17. November, wird in diesem Jahr in Straelen wieder der Wirtschaftspreis „Grüne Couch“ verliehen. „Wir möchten auch in diesem Jahr Persönlichkeiten auszeichnen, die mit ihren Aktivitäten zur Förderung des Standortes Straelen beitragen und die Arbeit der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings in Straelen unterstützen“, so Bürgermeister Bernd Kuse.