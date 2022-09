Bundesstraße 9 in Kerken voll gesperrt : 82-Jährige stürzt mit Elektromobil in Baugrube

Kerken Eine 82-jährige Frau ist auf dem Radweg der B9 in Kerken an einer Baustelle verunglückt. Die Feuerwehr musste sie retten. Sie wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war die Seniorin am frühen Montagmittag an der B9 mit ihrem Elektromobil in Richtung Aldekerk auf Höhe der Straße An den Linden unterwegs. Zurzeit befinden sich dort auf dem Rad- und Fußweg mehrere Baustellen, weil defekte Telefonleitungen reparieren werden müssen. Laut Polizei sind die Baugruben vorschriftsmäßig mit entsprechenden Warnbaken abgesperrt. Fahrradfahrer werden gebeten abzusteigen. „Die Baustellen sind aber noch passierbar“, sagt Polizei-Pressesprecherin Corinna Saccaro. Beim Versuch, die Baustelle seitlich zu umfahren, muss die Frau irgendwo hängengeblieben und mit ihrem Gefährt in die Baugrube gestürzt sein.