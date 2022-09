Aktionen für den Umweltschutz : Haus Bürgel sucht Helfer für die Apfel- und Birnenernte

Für die Obsternte in den Streuobstwiesen der Urdenbacher Kämpe werden wieder Helfer gesucht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Düsseldorf Es gibt zwei Termine der Biologischen Station innerhalb der Klimawoche des Kreises Mettmann. In einem Vortrag geht es am 17. September zudem um die Spätantike.

(rö) Die Biologische Station auf Haus Bürgel beteiligt sich an der Klimaschutzwoche des Kreises Mettmann. Das alte Römerkastell, in dem die Biologische Station beheimatet ist, liegt auf Monheimer Stadtgebiet. Vom 17. bis 25. September finden im Kreis Mettmann unter dem Motto „Umdenken: Im Kreis dreht sich was“ mehr als 40 Veranstaltungen statt, die Bürgerinnen und Bürgern informieren. Zwei Termine davon finden auf Einladung von Haus Bürgel in der Urdenbacher Kämpe statt.

Am Dienstag, 20. September, lädt die Biologische Station von 16.30 bis 18.45 Uhr auf Haus Bürgel zur Obstsammelaktion „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Auf den Obstwiesen werden die Äpfel von den Bäumen geschüttelt und anschließend mit der handbetriebenen Saftpresse zu Apfelsaft verarbeitet. Die Anmeldung läuft über die Volkshochschule Langenfeld, Telefon 02173 7944-555. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle „Campingplatz“ in Baumberg.

Am Samstag, 24. September, geht es ebenfalls um Obst. Zwischen 14 und 17 Uhr können sich Interessierte an der Apfel- und Birnenernte beteiligen. Die Früchte werden zu „Trink-Mit“-Apfelsaft und „Bürgeler Obstbrand“ verarbeitet. Der Erlös wird für die Pflege der alten Obstbäume verwendet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder sollten einen Fahrradhelm zum Schutz vor fallendem Obst mitbringen. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz „Piels Loch“, Baumberger Weg / Drängenburger Straße“. Das komplette Programm der Klimaschutzwoche ist im Internet zu finden unter www.kreis-mettmann.de/klimaschutzwoche.