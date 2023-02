Rosenmontagszug in Hartefeld In Hartefeld gibt der Zug eine Zugabe

Die Karnevalisten rund um Geldern haben eine klare Hierarchie. In Kapellen geht es schon zu Kleinkarneval mit dem Straßenkarneval los, dann kommen am Nelkensamstag die Züge in Veert und ab und zu auch in Walbeck und Pont. Sonntags wird in Geldern gefeiert. Der höchste Feiertag des rheinischen Brauchtums, der Rosenmontag, da sind sich alle einig, gehört dem Dorf mit H. Und so feierte Hartefeld wieder seinen sehr gut besuchten Rosenmontagszug. Und nach dem eher verregneten Wochenende gab es dazu perfektes Karnevalswetter. Schon bei der Organisation ist es in Hartefeld anders: Nicht die Karnevalisten organisieren das närrische Treiben, die St.-Antonius-Schützenbruderschaft um Simon Schmaleen zeichnete für den Zug verantwortlich.