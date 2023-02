Nach dem Karnevalszug in Walbeck am Samstagabend 1000 Euro Belohnung nach Schlägerei

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle „Friedhof“ in Walbeck. Der 30-jährige Sohn des Issumers habe ein Schädelhirntrauma, ein blaues Auge und eine Platzwunde davongetragen, zählt der Vater auf. Dem Kollegen, der in das Kevelaerer Krankenhaus eingeliefert wurde, „gehe es den Umständen entsprechend gut“, sagt Reiner Kutsch. Er ist der Issumer Vater, der für Hinweise auf die Täter zunächst 100 Euro ausgelobt hatte. Mittlerweile habe sich der Betrag auf 1000 Euro erhöht. „Viele haben sich gemeldet, die uns unterstützen“, sagt Kutsch und die auch ihr Bedauern über den Vorfall aussprechen. Besonders betroffen mache ihn die Gewaltbereitschaft, sagt Kutsch. Die Täter, es soll sich um eine größere Gruppe gehandelt haben, hätten auf seinen Sohn eingetreten, als er noch am Boden lag. Der habe mehrfach um Hilfe geschrien und versucht, vorbeifahrende Autos anzuhalten. Ohne Erfolg. „Es hat sich keiner getraut zu helfen“, sagt Kutsch. „Zivilcourage gab es leider gar nicht.“ Ein Anwohner berichtet in einer internen Facebook-Gruppe, dass er mit den beiden Verletzten gesprochen und Polizei und Krankenwagen informiert habe. Die Gruppe habe sich danach fix aufgelöst und sei verschwunden. Die Polizei bestätigt auf Anfrage den Vorfall und auch, dass nach der Personengruppe gefahndet wurde. Ohne Erfolg. Es soll sich um jüngere Frauen und Männer gehandelt haben.