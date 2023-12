Förderzentrum in Geldern Kreis modernisiert die Gelderland-Schule

An den Neubau schließt sich die energetische Sanierung der Bestandsgebäude an. Diese hat in den vergangenen Sommerferien begonnen und wird nach insgesamt fünf Bauabschnitten voraussichtlich im Frühjahr 2025 abgeschlossen ein. Dazu wird das Verblendmauerwerk abgebrochen und die energetische Gebäudehülle komplett saniert. Die KKB hat den Einbau einer Tageslicht gesteuerten LED-Beleuchtung, einer Fußbodenheizung sowie einer Photovoltaikanlage auf dem Gründach geplant. Auch die Fachräume der Naturwissenschaften werden im gleichen Zug erneuert. Die Gesamtinvestition beträgt rund 3,8 Millionen Euro.