Ponterin beschwert sich über Hundehaufen Die Schweinerei auf dem Bürgersteig

Martina Aller stinkt es gewaltig. Wenn sie mit ihren beiden Hunden Wilma und Merlin eine Runde durch Pont geht, muss sie aufpassen, dass sie nicht versehentlich in einen Hundehaufen tritt. Die Haufen sind fast überall. Auf der Wiese. Neben dem Gehweg. Auf dem Bürgersteig. In den Vorgärten. „Ich habe eine Sch… -Wut“, sagt Aller. „Wie kann man so ignorant, asozial und bequem sein und die Hinterlassenschaften seines Hundes einfach liegen lassen?“ Erst kürzlich habe bei ihr um die Ecke ein großer Haufen mitten auf dem Gehweg gelegen. „Das ist so widerlich“, sagt Aller und verzieht das Gesicht. „Da soll mir jetzt keiner kommen und behaupten, dass er das nicht mitbekommen hat. Wenn ein Hund so einen Haufen macht, dann ist das nicht zu übersehen.“