Doppelausstellung in Kevelaer Verschwiegenes Schaffen zweier Künstler

Nun wird es unter anderem im Niederrheinischen Museum in Kevelaer in einer künstlerischen Doppelausstellung präsentiert. Ein Ausschnitt seines Werkes wird vorgestellt und damit ein kleiner Einblick in das ehemalige Haus und seine Räume gewährt, indem die Papierwelten anhand ausgewählter Wohn- und Wandbereiche präsentiert werden. Damit ermöglichen die Hinterlassenschaften einen Einblick in Hapkes Lebenswelt, wie auch in seine Gedankengänge beziehungsweise Arbeitsschritte.