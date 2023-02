Fußball-Niederrheinpokal 1. FC Kleve und SV Straelen sind ohne Chance

Der 1. FC Kleve geriet früh durch ein direktes Freistoßtor (7.) in Rückstand. Auch danach lief wenig zusammen. „Es ist uns nicht gelungen, den nötigen Druck auszuüben, was gegen einen Gegner wie Meerbusch fatal ist. Wir waren immer einen Tick zu spät“, sagte Trainer Henrik Hommels. Die weiteren Gegentore fielen in der elften, 20., 31. und 65. Minute.