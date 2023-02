Die Zitterpartie geht weiter Gute Nachricht nach der Niederlage

„Es ist sicherlich ein Vorteil, dass wir es weiterhin in eigener Hand haben, unser Ziel zu erreichen. Jetzt haben wir zwei Wochen lang Zeit, um uns auf das Heimspiel gegen den RSV Borken II vorzubereiten, das wir unbedingt gewinnen müssen“, sagte Chung. Das Rennen um den Klassenerhalt hat sich zwei Spieltage vor Schluss auf vier Kandidaten reduziert. Die SG Werth/Bocholt und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch der RSV Borken II schlagen auch in Zukunft in der Regionalliga auf. Schlusslicht VV Schwerte und der Vorletzte Hildener AT sind hingegen nicht mehr zu retten. Somit werden noch zwei weitere Absteiger gesucht. Im günstigsten Fall kann die Eintracht schon am 4. März auf den Klassenerhalt anstoßen, wenn mit einem 3:0 oder 3:1 gegen Borken drei weitere Punkte auf der Habenseite verbucht werden.