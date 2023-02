Doppelter Triumph Der Kevelaerer SV feiert seine beiden Meister-Mannschaften

Der Kevelaerer SV hat drei Spieltage vor Saisonende in der Volleyball-Verbandsliga sein Meisterstück gemacht und schlägt damit in Zukunft in der Oberliga auf. Im 13. Anlauf feierte die Mannschaft von Trainerin Heike Thyssen gegen Verfolger Holzheimer SG Sieg Nummer 13. Beim 3:2 (25:16, 25:18, 17:25, 20:25, 19:17) machte es der Gastgeber am Ende noch einmal richtig spannend und musste sich erstmals mit zwei Punkten begnügen.