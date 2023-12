Neues Ladenlokal am Markt Rossmann eröffnet am Samstag in Geldern

Noch wird hektisch gearbeitet, aber am Samstag, 9. Dezember, eröffnet der neue Rossmann-Drogeriemarkt am Markt 22 in Geldern. Auf rund 700 Quadratmetern bietet die Kette dann ein umfangreiches Sortiment von der Kosmetik über Babynahrung und Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bis hin zu Biokost. Außerdem finden sich Wein, Tee, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck in den Regalen, die derzeit eingeräumt werden.