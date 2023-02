Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch startet Aufholjagd mit 5:0-Erfolg

Von diesem Vorteil war aber lange nichts zu spüren. Außenseiter TSV Weeze, der erst zehn Punkte auf dem Konto hat, war auf fremdem und ungewohntem Geläuf gut eine Stunde bestens im Spiel. Marcel Zalewski, der in der Winterpause die Nachfolge von Marcel Kempkes angetreten hat, hat in der Winterpause ganze Arbeit geleistet. Nicht nur, dass die Mannschaft top-fit ist. Der Coach hat in der Abwehr auch auf eine Fünferkette umgestellt, die dem Favoriten am Sonntag lange kaum Torchancen gestattete.