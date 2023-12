Bundestagsausstellung im Gelderner Bürgerforum Ein Blick ins Herz der Demokratie

Auf seine Initiative hin ist seit Montag die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages im Gelderner Bürgerforum am Issumer Tor 36 zu sehen. Eigentlich sollte sie bereits im Jahr 2020 zu Gast sein, aber in dem Jahr war der Lockdown. Also musste die Ausstellung verschoben werden. „Im Bundestag“, sagte Rouenhoff zur Eröffnung, „schlägt das Herz der Demokratie.“ Und die gelte es gegen sämtliche Kräfte, ob von links oder rechts, zu verteidigen.