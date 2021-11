Unverhoffter Geldsegen : Private Spende hilft beiden Issumer Grundschulen

Issum An der St.-Nikolaus-Grundschule wird das Geld für das nächste Zirkusprojekt eingesetzt, die Kinder der Brüder-Grimm-Schule bekommen Bewegungselemente für die Sporthalle.

Gabriela Rittinghaus-Koppers vom Förderverein der St.-Nikolaus-Schule Issum weiß, wofür das Geld eingesetzt wird. Alle vier Jahre findet ein Zirkusprojekt in der Schule statt. Sie berichtet vom pädagogischen Wert der Veranstaltung, wenn die Kinder in alle Rollen schlüpfen dürfen und abseits des Lehrplans zeigen können, was in ihnen an Talenten schlummert. Manches Kind wachse da über sich hinaus, sagt Gabriela Rittinghaus-Koppers. Für die ehemalige Schulleiterin, die jetzt im Ruhestand ist, gehören die Aufführungen zu den schönsten Erinnerungen, verrät sie. Nur: Das Projekt kostet Geld, das allein über den Eintritt nicht generiert werden kann. Dem Ehepaar Voortmann verspricht sie, dass es bei der nächsten Zirkusaktion eingeladen ist, um sich selber verzaubern zu lassen.