Fußball-Kreis Kleve/Geldern : Das sind die Duelle im Pokal-Achtelfinale

Kreis Kleve Geballte Offensivkraft trifft beim Spiel SV Sevelen gegen SF Broekhuysen aufeinander. Alemannia Pfalzdorf erwartet SV Rindern zum Derby. Für Markus Hierling, Trainer der DJK Twisteden, gibt es ein Wiedersehen.

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern hat das Achtelfinale des Kreispokals ausgelost und dabei einige interessante Duelle aus dem Topf gezogen. Das trifft zum Beispiel auf das Spiel zwischen dem SV Sevelen, Spitzenreiter in der Gruppe zwei der Kreisliga A, und Bezirksligist SF Broekhuysen zu. Denn beide Teams überzeugen in dieser Saison bislang mit geballter Offensivkraft. Sevelen hat in elf Partien 38 Treffer erzielt, die Sportfreunde 37 Tore in zehn Spielen.