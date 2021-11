Sportpolitik in Geldern : Gelderner Fußballvereine nähern sich einander an

Geldern Vertreter von Rot-Weiß Geldern und GSV Geldern haben sich auf eine gemeinsame Nutzung der Sportanlage am Holländer See geeinigt. Die Regelung soll ab November gelten.

Die Ausgangslage war klar: Der GSV Geldern benutzt an der Sportanlage am Holländer See zwei Sportplätze für aktuell drei Fußball-Mannschaften, während Rot-Weiß Geldern mit insgesamt zwölf Mannschaften der Aschenplatz am Brühl zur Verfügung steht, wobei die Nachwuchskicker durch Bildung von Spielgemeinschaften zum Teil auch auf der Sportanlage von Grün-Weiß Vernum spielen. Auf Grund dieses Ungleichgewichtes stellte die „Bürger in Geldern“-Fraktion (BiG) den Antrag, Platzkapazitäten für Rot-Weiß Geldern am Sportplatz am Holländer See freizugeben. In der Sportausschuss-Sitzung vom 9. September wurde die Verwaltung beauftragt, in Abstimmung mit beiden Vereinen ein Belegungsmanagement zu erarbeiten.