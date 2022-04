Erlös ist für die Menschen aus der Ukraine : Benefizveranstaltung auf dem Platz An de Pomp in Issum

Benefizveranstaltung auf dem Platz An de Pomp in Issum

Issum Musik, Waffeln und Kaffee, für die gute Sache stehen die Issumer zusammen. Vereine, Künstler und Einzelpersonen sind mit im Boot bei der Veranstaltung am Sonntag. Der Erlös ist für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Waffeln, Kuchen, Kaffee und Live-Musik, am Sonntag wird auf dem Platz An de Pomp im Herzen von Issum einiges geboten. Das sei eher ganz spontan und kurzfristig passiert, erklärt Issums evangelische Pfarrerin Yvonne Brück. Nach dem ersten Issumer Friedensgebet für die Menschen in der Ukraine seien Andrea Preuß und Mechtild Cuypers auf sie zugekommen. Der Tenor: Beten sei wichtig und richtig, aber sie wollten auch was tun. Die Frage war: wie macht man das, damit möglichst viele beteiligt sind? Die Antwort: jeder macht das, was er gut kann und bringt sich damit ein. So wird das Issumer Folk Duo Fine Tune bestehend aus Helga und Peter Supplieth für Musik sorgen, genauso wie Cesare Acoustic aus Dinslaken und Rolf Pester, der vielen als Leiter der Issumer Kantorei und durch zahlreiche Liederabende bekannt ist. Alina Pavlyuk wird auftreten genauso wie die AGO und JUGO Band der evangelischen Kirchengemeinde.