Schwerer Unfall in Geldern-Lüllingen : Mit Auto mehrfach überschlagen - Fahrer schwer verletzt

Foto: Guido Schulmann 7 Bilder Autofahrer überschlägt sich in Geldern - Hubschrauber im Einsatz

Lüllingen In Lüllingen hat es am Freitagmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Mann aus Nettetal wurde in die Unfallklinik geflogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitag kurz nach 11 Uhr in Lüllingen gegeben. Er ereignete sich auf dem Jülicher Weg, an der Ecke zur Straße „Spitzfeld“.

Wie die Polizei berichtet, war ein 73-Jähriger Mann aus Nettetal mit mit seinem BMW von Lüllingen kommend in Richtung Walbeck unterwegs. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte nach ersten Erkenntnissen gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht überschlug sich das Fahrzeug danach mehrfach und blieb im angrenzenden Feld auf dem Dach liegen.

Wegen des heftigen Unfalls hätten die Rettungskräfte zunächt befürchtet, dass sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat. Glücklicherweise bestehe allerdings doch keine Lebensgefahr. Der Mann sei noch ansprechbar gewesen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 73-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Unfallklinik.

Für die Dauer der Unfallaufnahme hatte die Polizei den Jülicher Weg gesperrt.

(zel)