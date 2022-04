Fußball : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Kreis Kleve Die Sportfreunde Broekhuysen möchten den Verfolger TuS Xanten abschütteln. Der SV Walbeck reist mit Rückenwind zum Kellerduell nach Uedem.

Uedemer SV – SV Walbeck (Sonntag, 15.15 Uhr). Noch vor Wochenfrist sah Fußball-Bezirksligist SV Walbeck wie ein sicherer Absteiger aus. Und plötzlich lässt die Mannschaft um Trainer Klaus Thijssen zweimal innerhalb von nur vier Tagen den gefürchteten Bergsteg beben. Erst machte Maurice Koppers am Sonntag mit seinem Treffer in der Schlussminute den 1:0-Erfolg im Kellerduell mit dem TSV Weeze perfekt. Und am Mittwochabend köpfte Lucas Holla im Nachholspiel gegen den Titelaspiranten TuS Xanten in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand ein. Am Sonntag geht es zu einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit einem Auswärtssieg in Uedem kann der SV Walbeck erstmals nach einer gefühlten Ewigkeit die Abstiegszone verlassen. Der Gastgeber hat einen Punkt mehr auf dem Konto und steht nach der enttäuschenden Vorstellung beim 0:2 in Twisteden in der Bringschuld.