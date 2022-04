Autofahrer aus Nettetal : Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Das Auto überschlug sich mehrfach. Foto: Guido Schulmann

Nettetal/Geldern (zel) Ein 73-jähriger Nettetaler Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Geldern-Lüllingen schwer verletzt und in eine Unfallklinik geflogen worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 73-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem BMW von Lüllingen kommend in Richtung Walbeck unterwegs.

Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte nach ersten Erkenntnissen gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht überschlug sich das Fahrzeug danach mehrfach und blieb im angrenzenden Feld auf dem Dach liegen.

(zel )