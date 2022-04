Fußball-Landesliga : Die Spitzengruppe ist nicht mehr allzu weit entfernt

Wachtendonk Der TSV Wachtendonk-Wankum reist am Sonntag als Favorit zum Abstiegskandidaten TSV Meerbusch II. Die jüngsten Erfolge haben für viel Selbstvertrauen gesorgt.

Nach der längeren Corona-Zwangspause hat sich Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen im neuen Jahr eindrucksvoll zurückgemeldet. Am vergangenen Sonntag gelang zunächst ein 3:2 gegen Fichte Lintfort. Und vor allem die Aufholjagd am vergangenen Mittwoch, als die Mannschaft beim Tabellendritten SV Scherpenberg nach einem frühen 0:2-Rückstand noch ein verdientes 2:2 erreichte, hat gezeigt, dass der TSV problemlos wieder in den Wettkampfmodus zurückgefunden hat.

Am Sonntag ist das Team von Trainer Guido Contrino bei einem Gegner gefordert, dem im Abstiegskampf das Wasser bis zum Hals steht. Die Reserve des Oberligisten TSV Meerbusch führt mit 18 Punkten die Reihe der vier Abstiegsplätze an und hat bereits fünf Zähler Rückstand auf die SV Hönnepel-Niedermörmter. Da die erste Meerbuscher Mannschaft bereits am Samstag gegen den 1. FC Kleve antritt, ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Wachtendonker Gegner höherklassige Verstärkung aus den eigenen Reihen erhält. „Gegen Lintfort und in Scherpenberg haben wir überzeugende Vorstellungen geliefert und können also mit breiter Brust nach Meerbusch fahren. Der Gastgeber ist in dieser Begegnung sicher mehr unter Druck, da wir uns mittlerweile doch schon einen recht komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze verschafft haben“, sagt Contrino.