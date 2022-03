Veranstaltung in Straelen : Erneut Kulturbummel in Straelen

Body-Painterin Corinna Lenzen hat an der Neuauflage des Kulturbummels Interesse. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Für die Premiere im vergangenen August gab es positive Resonanz. Deshalb will der Kulturring im Zentrum der Blumenstadt Kulturschaffenden erneut ein Podium bieten.

Die Premiere im vergangenen August sollte in erster Linie die vielen Amateurkünstler aus der Corona-Starre holen. Mit einem Hintergedanken: „Vielleicht könnte das eine wiederkehrende Veranstaltung für Straelen werden.“ Das Kalkül, das Kulturring-Geschäftsführer Norbert Kamphuis beim Pressegespräch am Donnerstag schilderte, ist aufgegangen. Die Resonanz bei Akteuren und Besuchern auf den ersten Straelener Kulturbummel war so gut, dass es in diesem Jahr eine Wiederholung gibt. Am Sonntag, 19. Juni, erlebt der Kulturbummel von 14 bis 20 Uhr seine zweite Auflage.

Die Kulturszene sei durch Corona nach wie vor stark gebeutelt, konstatiert Kamphuis. Deshalb möchte der Kulturring als Dienstleister den Kulturschaffenden aus der Region erneut eine Plattform bieten, um ihre Kunst der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Der Kulturring mit dem Vorsitzenden Alexander Voigt an der Spitze hofft auf zahlreiche Teilnehmer. 2021 waren es etwa 50 Acts mit rund 200 Akteuren. Voigt schließt nicht aus, dass es diesmal noch mehr Bewerbungen werden könnten. „Musikvereine und Chöre, die im vergangenen Jahr nicht dabei waren, haben sich geärgert. Die werden sich jetzt wohl melden.“ Kamphuis hat bei ersten Anfragen großes Interesse festgestellt. „Wir haben jetzt schon ein Programm für drei Bühnen.“

info Hier kann man sich bewerben Wo Es gibt zwei Möglichkeiten der Bewerbung. Entweder per Mail an kulturbummel@kulturring-straelen.de oder auf dem Anmeldeformular der Seite www.kulturring-straelen.de. Was Es sollte kurz geschildert werden, welcher Beitrag zum Kulturbummel geliefert wird. Wann Bewerbungsschluss ist der 30. April. Weiter Der Kulturring stellt anhand der Bewerbungen das Programm des Kulturbummels zusammen.

Insgesamt sollen am 19. Juni in der Straelener Innenstadt fünf Bühnen und zwei Szeneflächen aufgebaut werden – 2021 war es eine Bühne mehr. Dazu kommen Stände für Bildende Künstler. Die Palette der Darbietungen soll die ganze Vielfalt der Kunst bieten. Die jeweils 45 Minuten dauernden Konzerte reichen von Jazz und Folk über Blues und Rock bis zu Volkslied und Klassik. Akrobatik, Malerei, Poetry Slam, das und noch vieles mehr ist denkbar. Die Entlohnung erfolgt in Form einer Hut-Gage.

Norbert Kamphuis (l.) und Alexander Voigt hoffen auf viele Bewerbungen. Foto: Klatt

Beim zweiten Kulturbummel soll laut Voigt vor allem die Bildende Kunst neu entwickelt werden. So haben einige Manga-Zeichner zugesagt und Cosplayer, die in ihren Verkleidungen die Figuren aus den japanischen Comics lebendig werden lassen. Weitere Bewerbungen sind möglich. Interesse hat erneut auch die Body-Painterin Corinna Lenzen bekundet. „Wir hoffen, dass die Corona-Bedingungen es zulassen, dass die bunt bemalten und farbenfroh verkleideten Menschen ebenso wie einige Musiker als Walking Acts durch die Stadt laufen können“, so Kamphuis.

Wieder mit im Boot sind die Sponsoren aus dem Vorjahr. Premium-Partner ist erneut die Firma Tecklenburg. Aber auch die anderen Sponsoren wie die Sparkasse Rhein-Maas, die Volksbank an der Niers, die Firma Baak GmbH, die Keuck Medien GmbH, die Stadtwerke Krefeld und Chris Wolf mit „Pferdeantworten.de“ haben ihre Unterstützung bereits zugesagt und tragen so ebenfalls zur finanziellen Absicherung bei. Auch die Stadt zählt wieder zur Unterstützer-Riege mit Bürgermeister Bernd Kuse als Schirmherr. Stadtmarketing, Bauhof und Ordnungsamt stehen dem Kulturring zur Seite.