Fußball-Regionalliga : „Abstiegskampf spielt sich im Kopf ab“

Nach einem Kreuzbandriss kam Kevin Wolze (r.) in der Schlussphase der Partie gegen den KFC Uerdingen erstmals wieder zum Einsatz. Foto: Heinz Spütz

Straelen Kevin Wolze hat 190 Zweitliga-Spiele absolviert und kennt sich mit kritischen Situationen bestens aus. Vom Klassenerhalt des SV Straelen, der am Samstag den SC Wiedenbrück empfängt, ist er fest überzeugt.

Bei Rudi Zedi, Interimstrainer des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, ist die schlechte Laune nach der 1:4-Niederlage gegen den Vorletzten KFC Uerdingen wieder verflogen. Der Grund für die Stimmungsaufhellung liegt auf der Hand: Seine Mannschaft behielt am Mittwoch im traditionsreichen Stadion Uhlenkrug mit einem 2:1-Sieg über den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen die Oberhand und qualifizierte sich für das Halbfinale um den Niederrhein-Pokal. Der Gegner wird am 6. April in der Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und MSV Duisburg ermittelt. Die Halbfinal-Begegnung wurde auf den 4. Mai terminiert.