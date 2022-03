Unfall vor einem Monheimer Kreisverkehr : Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Monheim Aus noch ungeklärter Ursache stürzte ein Rollerfahrer am Montagabend auf dem Monheimer Holzweg und verletzte sich schwer.

Bei einem Unfall hat sich am Montagabend, 28. März, ein 60-jähriger Rollerfahrer auf dem Holzweg in Monheim-Baumberg schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Der Mann befuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem Roller Piaggio Gilera den Holzweg in Fahrtrichtung Geschwister-Scholl-Straße. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er wenige Meter vor dem Kreisverkehr.

Ein Zeuge hatte beobachtet, dass das Vorderrad kurz vor dem Sturz in der 30er-Zone blockiert hatte. Infolge des Sturzes verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, dass er unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Er hatte zuvor gegenüber der Polizei über Schmerzen geklagt.