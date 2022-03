Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Der TV Aldekerk plant für die Dritte Liga

Trainer René Baude soll eine Mannschaft formen, die künftig in der Dritten Liga eine gute Rolle spielt. Foto: Norbert Prümen

Kerken Zehn Spiele vor Schluss liegt der Aufsteiger abgeschlagen am Tabellenende. Der Verein hat deshalb keine Lizenz für die zweithöchste Spielklasse beantragt. Am Samstag geht es nach Göppingen.

Das Abenteuer Zweite Handball-Bundesliga der Frauen dauert exakt noch zehn Spiele. Die Spielklasse war für den Aufsteiger TV Aldekerk, der mit 1:39-Punkten abgeschlagen am Tabellenende steht, ganz einfach eine Nummer zu groß. Folgerichtig hat der Verein beim Deutschen Handballbund (DHB) keine Lizenz für die neue Saison beantragt und den Abgabetermin bewusst verstreichen lassen. In aller Ruhe können die Verantwortlichen jetzt mit den Planungen für die neue Saison in der Dritten Liga beginnen.

„Wir haben in dieser Saison viele wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln können“, sagt Carsten Hilsemer. Der stellvertretende Vorsitzende des TV Aldekerk bewertet die noch laufende Spielzeit durchaus auch positiv. „Die Saison hat gezeigt, dass das Team sportlich noch nicht so weit ist, um dauerhaft in dieser Liga konkurrenzfähig zu sein. So haben wir uns entschlossen, diese Erfahrung für die nähere Zukunft mitzunehmen und in der Dritten Liga wieder neu anzugreifen.“

Auch aus den Reihen der Mannschaft kommen keine negativen Töne. „Es war in vielen Spielen oft knapp, hat aber bislang leider nur für einen einzigen Punktgewinn gereicht“, sagt Kapitänin Svenja Rottwinkel. „Wir haben bisher alles gegeben. Das werden wir auch bis zum letzten Spiel weiterhin tun, obwohl der Abstieg bereits feststeht.“

So kann der neue Trainer René Baude ab sofort eine neue Mannschaft für die Dritte Liga formen. „Der Kern der jetzigen Mannschaft bleibt auch für die neue Saison zusammen“, sagt Baude, der damit auf ein eigespieltes Team zurückgreifen kann. Talente aus den eigenen Reihen sollen in die erste Mannschaft aufrücken und auch in Zukunft eine Chance erhalten. „Einzig für den Rückraum sind wir noch auf der Suche nach einer sinnvollen Verstärkung“, sagt Baude.

.Zunächst einmal dürfte die Mannschaft am Samstag ein weiteres Mal vor einer unlösbaren Aufgabe stehen. Der ATV tritt ab 19.30 Uhr in der Göppinger EWS-Arena bei den Frauen des Traditionsclubs Frisch Auf an, die sich mit Spitzenreiter VfL Waiblingen und dem HSV Solingen-Gräfrath einen packenden Dreikampf um die Meisterschaft liefern. Zum Reglement: Der Meister steigt direkt in die Bundesliga auf, der Tabellenzweite tritt in einer Relegation gegen den Bundesliga-Vorletzten an.