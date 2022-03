Erlös für Ukraine-Hilfe : Schmitz-Backes tritt in Wegberger Bestattungshaus auf

Wegberg Den gesamten Erlös des Abends am 27. April will Bestatter Torsten Heiss für die Ukraine-Hilfe spenden. Karten für 20 Euro pro Person ab sofort erhältlich.

Am Mittwoch, 27. April, um 19.30 Uhr begrüßt der Torsten Heiss den Zauberkünstler Schmitz-Backes in seinem Bestattungshaus. Der regionale Künstler mit überregionalem Bekanntheitsgrad zeigt eine außergewöhnliche Mischung aus beeindruckender Zauberkunst, rheinischem Humor und liebenswürdiger Schlagfertigkeit. Der mehrfach ausgezeichnete Meister der Comedy-Zauberei ist einer der meistgebuchten Zauberkünstler des Rheinlandes und auch im benachbarten Ausland ein gern gesehener Künstler.

Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist begrenzt und daher nur mit einer verbindlichen Voranmeldung möglich. Der Eintritt beträgt pro Person 20 Euro. Ab sofort werden die Reservierungen bei Torsten Heiss Bestattungen, Kreuzherrenstraße 7, entgegengenommen. Dies ist telefonisch unter 02434 8090699 oder auch per E-Mail an kontakt@heiss-bestattungen.de möglich.

Der gesamte Erlös des Abends soll für die Ukraine gespendet werden, darüber hinaus nimmt der Veranstalter auch weitere Geldspenden für eine finanzielle Hilfe in der Ukraine entgegen. Diese werden an die Initiative „Wegberg hilft der Ukraine“ weitergegeben, deren Helfer aktuell mit einem zweiten Hilfskonvoi auf dem Weg in die Ukraine sind und Flüchtlinge mitbringen wollen. Für die Teilnahme an der Zaubershow gilt die 3G-Regel.