Kurzkiritik aus Mönchengladbach : Solidaritätskonzert zeigt Verbindung über Grenzen

Mönchengladbach Musiker aus Russland, der Ukraine und weiteren Ländern spielten gemeinsam bei der Benefizveranstaltung. Wie es war und welcher Betrag zusammengekommen ist.

Das Konzert war musikalisch sehr hochwertig mit russischen Komponisten wie Rachmaninov und Glinka und ukrainischen Volksliedern. Die zierliche Maria Dewies, die in Köln Gesang studiert, zeigte wieder einmal ihre unglaublich kraftvolle, facettenreiche und auch in der Höhe wunderschön klare Stimme. Oxana Kolts am Klavier ist nicht nur eine virtuose, ausdrucksstarke Pianistin, sondern auch sehr einfühlsam und stets der Sängerin dienend. „Wir hatten nur zwei Proben, aber es fühlte sich an, als würden wir schon von klein an zusammen spielen, so Maria Dewies. Die temperamentvolle Lena Kolo am Akkordeon sorgte für Schwung und Leidenschaft.