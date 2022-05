Rund um die Uhr in Straelen besetzt : Rettungswache für den Übergang

In Straelen wurde an der Junkersstraße eine neue Rettungswache für das südliche Kreisgebiet eingerichtet. Foto: Kreis Klevve/Kreis Kleve

Straelen/Kevelaer In Straelen ist jetzt ein Wagen stationiert, der rund um die Uhr besetzt ist. In zwei Jahren soll die endgültige Rettungsache stehen.

Der Kreis Kleve hat eine Interims-Rettungswache in Straelen seit Monatsbeginn in Betrieb genommen. Damit setzt der Kreis einen weiteren Punkt des Rettungsdienst-Bedarfsplanes um, indem er weitere Rettungsmittel im südlichen Kreisgebiet bereithält. Die Interims-Rettungswache befindet sich in eigenen Räumen des DRK-Standortes an der Junkersstraße 6 in Straelen.