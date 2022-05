Handball-Regionalliga : Ratingen lässt das Traumfinale platzen

Das darf ja wohl nicht wahr sein. Auch ATV-Trainer Nils Wallrath reagierte am Donnerstag fassungslos auf die Nachricht aus Ratingen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der TV Aldekerk hatte alles angerichtet für ein großes Fest, das am Samstag in der Vogteihalle steigen sollte. Doch Gegner interaktiv Handball hat das Spitzenspiel wegen Corona-Infektionen kurzfristig abgesagt.

Willi Nellessen, Leiter der Geschäftsstelle des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk, fiel am Donnerstag aus allen Wolken. „Um 10 Uhr klingelte das Telefon. Am Apparat war eine Dame von interaktiv Handball. Ich habe zunächst gedacht, dass die weitere Karten für das Spitzenspiel am Samstag für die Ratinger Fans anfordern möchte“, sagt der Mann, bei dem die Fäden in Sachen Organisation zusammenlaufen. Was er dann allerdings zu hören bekam, ließ ihn nur mit viel Mühe den Hörer in der Hand festhalten. Es folgte nämlich eine Nachricht, die rund um die Vogteihalle ein mittleres Erdbeben ausgelöst hat.

„Und dann teilt sie mir beiläufig mit, dass interaktiv am Samstag nicht antreten kann, weil drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind“, so Nellessen. Die Spielabsage ist inzwischen besiegelt, weil der zuständige Staffelleiter Peter Monschau dem Ratinger Antrag umgehend stattgegeben hat. „Uns sind die Hände gebunden. Wir haben keine Möglichkeit, gegen diese Entscheidung Einspruch einzulegen. So ist die gesamte Saison in Sachen Corona verfahren worden. Und da macht man auch im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft keine Ausnahme“, so Nellessen.

Info Eintrittskarten bleiben gültig Hinweis für Zuschauer Wer im Vorverkauf ein Ticket für das Spitzenspiel erworben hat, bekommt auf Wunsch den Preis in der ATV-Geschäftsstelle am Rahmer Kirchweg erstattet. Die Karten bleiben für das Nachholspiel gültig.

Zum Hintergrund: Mit einer fast schon unmenschlichen Willenskraft hatte die Aldekerker Regionalliga-Mannschaft um Trainer Nils Wallrath in den vergangenen Wochen den Weg zu einem echten Traumfinale geebnet. Zwischen dem 23. April und dem 10. Mai bestritten die Grün-Weißen sieben Meisterschaftsspiele. Und setzten sich mit sieben Siegen punktgleich mit interaktiv Handball an die Tabellenspitze. Unabhängig vom Ausgang des Aldekerker Nachholspiels gegen BTB Aachen am Donnerstagabend, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, hätte sich der ATV am Samstag in der Vogteihalle mit einem Sieg den Titel sichern können.

Und der Verein hatte bereits alles angerichtet für ein großes Handballfest, das um 19.30 Uhr beginnen sollte. „Wir hatten im Vorverkauf schon 300 Karten abgesetzt. Aus Sicherheitsgründen wollten wir die Zuschauerzahl auf 700 begrenzen. Und so viele Besucher wären mit Sicherheit gekommen“, sagt Nellessen. Bei einem solchen Andrang, den es schon seit Jahren nicht mehr in der Vogteihalle gegeben hat, hätte natürlich auch die Vereinskasse an der Theke geklingelt. Eine satte Einnahme, auf die der TV Aldekerk jetzt zunächst einmal verzichten muss.

Es wird sich allerdings noch zeigen müssen, ob die Strapazen, die die Aldekerker Handballer in jüngster Zeit auf sich genommen haben, für die Katz waren. Noch steht nämlich nicht fest, ob interaktiv Ratingen, das am Samstag, 21. Mai, außerdem noch beim HC Weiden antreten muss, mit der Absage den entscheidenden Coup im Titelkampf gelandet hat.