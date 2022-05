Realschule in Geldern : Beschließt endlich die Dreizügigkeit!

Realschule in Geldern

Die Realschule An der Fleuth wird auch im kommenden Schuljahr nur zwei fünfte Klassen haben. Foto: Dirk Möwius

Meinung Geldern Die Stadt muss endlich ihren Schulentwicklungsplan anpassen – und dauerhaft drei Klassen für die Realschule An der Fleuth ermöglichen.

Die Posse um die Realschule An der Fleuth bringt nur Verlierer hervor: Die Schule, die wieder auslosen muss, wer sie denn wirklich besuchen darf, die Politik, die sich selbst in ein schlechtes Licht gerückt hat – und in erster Linie die Kinder, die im Zweifel durch ein Los von ihren Freunden getrennt werden.