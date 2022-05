Erstes Treffen der Kreisdekanatskonferenz : Katholiken stimmten in Kevelaer über Leitung ab

Kreis Kleve Die neue Kreisdekantskonferenz soll die Interessen der Gläubigen im Kreisdekanat vertreten. Sie trat jetzt zum ersten Mal zusammen.

Bei dem Treffen informierte zudem Weihbischof Rolf Lohmann über seine Erfahrungen beim Synodalen Weg. Von den Versammlungen gehe eine „große Aufbruchstimmung“ aus, auch wenn um einige Entscheidungen hart gerungen werde, erklärte er. An die Mitglieder der Kreisdekanatskonferenz appellierte er, in die Zukunft zu schauen und die notwendigen Reformschritte zu gehen, auch in Blick auf den im ganzen Bistum angestoßenen Strukturprozess. „Wir brauchen ein Umdenken“, betonte der Weihbischof, der sich schließlich an den neu gewählten Vorstand wandte: „Alle Achtung und ,Danke‘, dass Sie sich in die verschiedenen Funktionen haben wählen lassen.“

Zum Regionalteam, das den Strukturprozess am Niederrhein begleitet, gehört Irmgard Heimbach. Sie informierte über die Gespräche, die in den vergangenen Wochen in den einzelnen Dekanaten geführt wurden. In einigen Orten gäbe es, noch Gesprächsbedarf über die vom Bistum vorgeschlagenen, aber noch nicht festgeschriebenen Pastoralen Räume. So gebe es im Dekanat Geldern die Tendenz, nur einen Pastoralen Raum zu bilden und nicht, wie angeregt zwei. Gespräche müsse es auch noch über die künftige Zugehörigkeit der Pfarrei in Kalkar geben, die nach dem bisherigen Vorschlag einen Pastoralen Raum mit den Pfarreien in Emmerich und Rees bilden soll. Eine andere Variante wäre, diesen Raum gemeinsam mit den Klever Pfarreien zu bilden.