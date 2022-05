Rewe-Markt bietet ab sofort diese Möglichkeit an : Schneller Einkaufen in Issum dank neuem Abholservice

Issum Im Internet oder per App können die Waren bestellt werden. Im Markt selber gibt es eine eigene Kasse, damit es noch zügiger geht. Es gibt verschiedene Produktgruppen und auch von der Frische-Theke kann bestellt werden.

Aber nicht immer ist dafür Zeit und Muße. Deswegen können Kunden beim Rewe-Markt von Anja und Holger Schulte-Marxloh in Issum ab sofort den Abholservice nutzen. Die Waren kann über das Internet oder eine App zu Hause bequem ausgesucht werden, dann wird ein Abholtermin vereinbart und alles von einem Mitarbeiter in einer Box zusammengestellt. Die kostet acht Euro Pfand, oder man packt den Einkauf einfach in seine mitgebrachten Taschen. Aber mit der Pfandkiste geht es noch schneller, die bringt der Kunde leer wieder zur nächsten Abholung mit.

Umgehen lässt sich allerdings auch mit dem Abholservice manches Lieferproblem nicht. Öl, Mehl und Reis sind weiterhin knapp und schnell vergriffen, das lasse sich nicht wegdiskutieren. Bisher werde der Service eher schleppend angenommen, sagt Holger Schulte-Marxloh. „Aber wir sind hier nicht in Hollywood, sondern in Issum. Das muss sich erst einmal rumsprechen.“ Außerdem kann es sein, dass der ein oder andere auf den gemütlichen Plausch in Issums Rewe-Markt nicht verzichten will. Damit es besonders schnell geht, ist bei der Lotto-Annahme im Markt eine eigene Kasse für die Abholung der bestellten Ware eingerichtet worden.