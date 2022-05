90-Jähriger stürzt in Geldern mit Pedelec : Reh bringt Radfahrer zu Fall

Geldern Ungewöhnlicher Wildunfall in Geldern: Ein Reh kam aus einem Waldstück auf den Radweg und spang gegen das Pedelec eines 90-Jährigen. Der Mann stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

(RP) Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr war ein 90-jähriger Mann aus Geldern mit seinem Pedelec auf dem Radweg neben der Danziger Straße in Richtung Königsberger Straße unterwegs, als plötzlich ein Reh aus einem Waldstück auf den Radweg und gegen das Pedelec des Mannes sprang. Der Senior, der einen Helm trug, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec des 90-Jährigen entstand Sachschaden. Das Reh flüchtete nach dem Unfall wieder in das Waldstück.