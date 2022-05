Unfall in Leverkusen : Pedelec-Fahrerin (65) schwer verletzt

Unfall in Leverkusen

Wiesdorf Eine 65 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Hardenbergstraße schwer verletzt worden. Sie zog sich unter anderem einen Schulterbruch zu.

Laut Polizeibericht wollte ein 34-jähriger Fiat-Fahrer gegen 17 Uhr von der Hardenbergstraße nach links auf die Straße Am Neuenhof abbiegen. Zeugenaussagen zufolge soll der 34-Jährige ohne an der Haltelinie zu stoppen in die Kreuzung gefahren sein. Beim Abbiegen erfasste der Fiat die Elektroradlerin frontal. Durch die Wucht des Aufpalls stürzte sie zu Boden und zog sich unter anderem einen Schulterbruch zu.