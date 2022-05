Unfall in Brüggen : Radler bei Kollision schwer verletzt

Brüggen Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brüggen ist ein 48 Jahre alter Radfahrer aus Niederkrüchten schwer verletzt worden.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer (48) aus Niederkrüchten schwer verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Hospital; dort wurde er stationär aufgenommen und behandelt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer (64) aus Niederkrüchten am Montag gegen 17.10 Uhr in Brüggen auf der Swalmener Straße in Richtung Swalmen unterwegs und wollte nach links in die Straße „Am Dahmensee“ abbiegen. Laut Polizei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers; Auto und Rad stießen zusammen.