Kritik an Verwaltung : Biotonne für Leverkusen: CDU will Rechtsgrundlage klären lassen

Leverkusen Nach einer öffentlichkeitswirksamen Aktion der Stadt zur Einführung der Biotonne zum 1. Januar 2023 hat die CDU-Ratsfraktion Zweifel angemeldet und die Verwaltung zu einer „vollständigen rechtlichen Prüfung“ des Vorgangs aufgefordert.

Laut CDU-Ratsherr Tim Feister kann die Abfrage lediglich dazu dienen, „eine verlässlichere Gebührenordnung ermitteln zu können“. Bislang beruhe das nur auf Schätzungen. „In der Kämmerei muss das neue Gebührenmodell noch kalkuliert werden. Was erst geht, wenn am besten alle 34.000 Grundstückbesitzer den Fragebogen ausgefüllt und zurückgeschickt haben. Es ist also noch alles offen.“ Zudem könne es nicht sein, „dass diejenigen, die sich gegen die freiwillige Biotonne entscheiden, am Ende höhere Kosten haben werden, weil Ihnen finanzielle Vorteile gestrichen werden.“