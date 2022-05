Basketball, 2. Liga : Giants scheiden aus den Play-offs aus

Joel Lungelu (l.) versucht, an einem Tübinger vorbeizukommen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Im dritten Spiel des ProA-Halbfinals unterliegen die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen den Tigers Tübingen mit 62:74. Die Saison ist für das Team von Trainer Hansi Gnad damit beendet.

Die Chancen waren bereits vor der dritten Partie der Halbfinal-Serie gegen die Tigers Tübingen auf ein Minimum für die Giants gesunken. Die Zweitliga-Basketballer aus Leverkusen lagen gegen den Ersten der ProA-Vorrunde 0:2 hinten und mussten in Spiel drei ohne die verletzten JJ Mann, Quentin Goodin und Luca Kahl auskommen. Weil nach guter erster Hälfte in der zweiten offensiv fast nichts mehr zusammenlief, schied das Team durch ein 62:74 aus den Play-offs aus.

Nach wenigen Minuten deutete sich ein Debakel an. Die Tübinger zogen auf 9:2 davon, erst danach ackerten sich die Giants in die Partie. Die Defensive diente dabei als Faustpfand der Gastgeber. Sie stresste die Offensive der Tigers, ließ nur wenige einfache Würfe zu und gewann auch das Rebound-Duell. Schnell schlossen die Giants insbesondere durch den auf beiden Seiten des Feldes präsenten Dennis Heinzmann auf.

Bis kurz vor der Pause blieb die Partie aber ein Kampf. Spencer Reaves erzielte den ersten Giants-Dreier in der 14. Minute, viele Punkte musste sich Leverkusen von der Freiwurflinie holen. Die Giants hielten das Spiel damit aber stets offen, so dass die erste richtig gute Phase auch eine klare Führung bedeutete. Lennard Winter und Melvin Jostmann legten vor und sorgten erstmals für einen Stimmungsschub in der Ostermann-Arena. Ein Jostmann-Dreier, Heinzmann-Dunk sowie zwei weitere Winter- und Jostmann-Abschlüsse befeuerten einen 13:4-Lauf und brachten eine 40:30-Pausenführung.