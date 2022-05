Umfrage der IHK : Handwerker bleiben zuversichtlich trotz der Krise

Leverkusen/Köln Optimismus trotz Krise: Das regionale Handwerk ist im Aufwind. 88 Prozent der Handwerksunternehmen in der Region Köln/Bonn schätzen ihre aktuelle Geschäftslage als „gut“ oder „befriedigend“ ein.

Noch vor einem Jahr blickten nur 74 Prozent der Betriebe, die sich an der Konjunktur-Umfrage der Handwerkskammer zu Köln beteiligt haben, so optimistisch in ihre geschäftliche Zukunft.