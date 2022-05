Einsatz in Leverkusen : Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Küppersteg

Feuerwehreinsatz in Küppersteg (Symbolfoto). Foto: Christian Breuer

Leverkusen Ein Dachstuhlbrand im Anbau eines Wohnhauses an der Straße Am alten Schafstall hat am Dienstag um 19 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 19 Uhr waren Notrufe gleich mehrerer Anrufer bei der Leitstelle eingegangen. Umgehend wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr, der Ortslöschzug Bürrig der Freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Auf der Anfahrt sahen die anrückenden Kräfte der Feuerwehr dunklen Rauch, der sich über dem Wohnhaus ausbreitete. Beim Eintreffen der Helfer hatten Augenzeugen bereits die Bewohner gewarnt und erste Löschmaßnahmen eingeleitet.

Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute löschten den Brand im Anbau, noch bevor er auf Wohnräume übergreifen konnte.

„Durch das schnelle Eingreifen der Ersthelfer, sowie der Einsatzkräfte konnte ein Personenschaden und größerer Sachschaden abgewendet werden“, heißt es im Bericht der Leverkusener Feuerwehr.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

(bu)