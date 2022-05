Chancengleichheit in der Sportwelt : Sportstunde mit der Bundestrainerin

Geldern Im Rahmen ihrer Patenschaft für die Qualifizierungsmaßnahme zum DFB-Junior-Coach übernahm Martina Voss-Tecklenburg eine Doppelstunde lang den theoretischen Sportunterricht am Friedrich-Spee-Gymnasium.

Zwei Monate vor dem Anstoß zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England hat sich die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch die Zeit genommen, rund 40 Schülerinnen (und einem Jungen) der älteren Jahrgangsstufen des Friedrich-Spee-Gymnasiums in ihrer Schule zu besuchen. Die Kinder waren in den Trikots ihrer Fußballvereine erschienen.

Schnell war ein theoretischer Sportunterricht entstanden, in dem das Aufräumen mit Klischees, Chancengleichheit und eine Stärkung des Selbstvertrauens zu den zentralen Themen gehörte. Die gebürtige Duisburgerin ging auf die Fußballtalente zu und sprach sie direkt an, wo sie Benachteiligungen oder Ausgrenzungen erfahren haben oder sich dumme Sprüche anhören mussten. Leider konnten die Mädchen genügend Beispiele liefern. „Wenn wir über Fußball sprechen, reden wir doch über ein und dieselbe Sportart, da ist die Zeit längst überreif, dass es zum Selbstverständnis gehört, dass auch Mädchen Fußball spielen“, meinte die Fußballlehrerin und legte gleich noch einen nach: „Wie sieht es denn mit der Talentförderung aus in Deutschland? Wer ist denn in den Nachwuchsleistungszentren untergebracht? Das sind doch nur Jungs. Wo bleibt da die Talentgerechtigkeit? Die Besten müssen gefördert werden, unabhängig vom Geschlecht.“ Dabei richtete sie die dringende Bitte an die Stars von morgen, unabhängig vom Talent, selbstbewusst aufzutreten und sicher in dem, was sie können und machen, zu sein.