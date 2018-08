Gemeinde Wachtendonk geht gegen Falschparker vor.

Wachtendonk : Parksünder an der Blauen Lagune abschleppen

Wachtendonk Längst nicht alle Besucher der Blauen Lagune in Wankum halten sich an die Parkregeln. Die Gemeindeverwaltung Wachtendonk teilt mit, dass das Ordnungsamt gezwungen ist, in der Wankumer Heide tätig zu werden.

