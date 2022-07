Bildende Kunst : Künstlern über die Schulter schauen

Das Alte Wasserwerk am Fliethweg in Wachtendonk wird einmal mehr zum Atelier. Foto: Maria Schwarzenberg

Wachtendonk Drei Frauen und ein Mann sind zwei Wochen lang im Alten Wasserwerk in Wachtendonk kreativ. Zuschauer sind ihnen beim Schaffensprozess willkommen.

Kunstwerke nicht nur fix und fertig an der Wand betrachten, sondern erleben, wie sie entstehen: Das ist in Wachtendonk möglich. Zwei Wochen lang, vom 11. bis zum 22. Juli., arbeiten drei Künstlerinnen und ein Künstler im Alten Wasserwerk. Wenn das Tor dort offen ist, kann man ihnen im Gebäude am Fliethweg 44 über die Schulter schauen und ins Gespräch kommen. Am Samstag, 23. Juli, findet eine abschließende Ausstellung statt, sie dauert von 14 bis 19 Uhr. Besucher sind willkommen. Der Eintritt ist frei.