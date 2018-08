DJK Twisteden bereit für zweite Bezirksliga-Saison

Fußball : Krisenmeisterer sind bereit für das verflixte zweite Jahr

Twisteden Die Mannschaft um Trainer Andreas Holla möchte die Abstiegszone der Fußball-Bezirksliga von vorneherein auf Distanz halten.

Respekt: Die DJK Twisteden landete als Aufsteiger in der vergangenen Saison auf dem achten Platz und damit in der internen „Gelderland-Tabelle“ der Fußball-Bezirksliga auf Rang drei. Nach ei­ner sehr guten Hin­se­rie wur­de es für die DJK in der Rück­se­rie allerdings noch ein­mal eng. „Wir waren in der Winterpause voll im Soll. Doch dann brach quasi mit dem ersten Spiel der Rückrunde einiges zusammen. Das haben wir erst wieder in den Griff bekommen, als es fast schon zu spät war“, sagt Trainer Andreas Holla. Seine Mann­schaft meis­ter­te die­se Kri­se, auch dank der in­di­vi­du­el­len Klas­se ei­ni­ger Spie­ler wie et­wa Jan van de Meer, der mit sei­nen 23 To­ren zweit­bes­ter Tor­schüt­ze der Li­ga wur­de. Das zweite Jahr nach einem Aufstieg ist immer eine besondere Herausforderung. Die Euphorie ist verflogen – der Fußballalltag hat sich längst wieder eingestellt. Die Veränderungen im Kader halten sich in Grenzen. Peter van Bühren hat seine Laufbahn aus beruflichen und privaten Gründen beendet. Marcin Gesikowski sucht nach vier Jahren eine neue Herausforderung und hat sich dem GSV Geldern angeschlossen. Auch Verteidiger Louis Cox legt zunächst eine Pause ein. „Das ist sehr schade. Es wird für uns sehr schwer, seinen Verlust zu kompensieren“, sagt Holla.

Vier neue Spieler sind hinzugekommen. „Marc Brouwers, Kevin Mertens, Steffen Douteil und Tom Cappel haben gleich sportlich und menschlich hervorragend in unser Team gepasst. Tom Cappel ist aber eigentlich noch Jugendspieler“, erklärt der Coach. Wie einige seiner Kollegen auch kritisiert Andreas Holla den frühen Saisonstart in den Ferien: „Das macht die Trainigssteuerung nicht einfach, zumal einige Spieler noch in den Urlaub fahren. Das die Gruppeneinteilung jedes Jahr eine Wundertüte ist, daran muss man sich gewöhnen.“ Einen Favoriten hat der Twistedener Coach in der Gruppe 5 noch nicht ausgemacht. „Ich weiß nur, dass wir nicht dazu gehören. Für uns geht’s darum, möglichst schnell nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.“



