Mitten in Straelen steht ein Forschungszentrum, an dem in Sachen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit für die Region geforscht wird: Das Versuchszentrum Gartenbau der Landwirtschaftskammer NRW.

Forschung für den Gartenbau

Peter Tiede-Arltan der Testanlage zur Grundwasserqualität. ⇥Foto: Vivian Pellens Foto: Vivian Pellens

Straelen Mitten in Straelen steht ein Versuchszentrum, an dem in Sachen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit geforscht wird.

Damit Gärtner im Kreis Kleve und darüber hinaus umweltschonender aber dennoch wirtschaftlich arbeiten können, müssen sie erst einmal erfahren, ob und wie das machbar ist. Nitrat im Grundwasser – wie lässt sich das reduzieren? Noch weniger Pflanzenschutzmittel für den Anbau von Schnittrosen – geht das ohne Qualitätsverluste? Nach den Antworten suchen die insgesamt rund 45 Mitarbeiter des Versuchszentrums Gartenbau Straelen zusammen mit Beratern und Gärtnern.

Peter Tiede-Arlt ist Versuchsleiter Zierpflanzen am Versuchszentrum und hat mit seinem Team schon viele Weichen für einen besseren Gartenbau gestellt. Bei den Tests geht es beispielsweise um die Qualität neuer Sorten, um verbesserte Dünger, um die Möglichkeiten zum Einsatz von Nützlingen im Pflanzenschutz. „Zudem versuchen wir, auch Endverkaufsgärtnern neue Impulse zu geben, indem wir erforschen, wie noch wenig bekannte Pflanzen bei uns kultiviert werden können“, erklärt Tiede-Arlt. Aktuell sind es aber vor allem viele Themen rund um den Umweltschutz, die an die Forscher herangetragen werden. „Die gesamte Branche um Landwirtschaft und Gartenbau arbeitet daran, möglichst ressourcenschonend und umweltschonend zu arbeiten“, unterstreicht Peter Tiede-Arlt. Erfreut blickt er daher zum Beispiel auf das erfolgreiche Forschungsprojekt „Gezonde Kas“ (gesundes Gewächshaus), das vor einiger Zeit mit niederländischen Kollegen durchgeführt wurde. Man hat Möglichkeiten gefunden, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Gewächshaus um 50 Prozent zu reduzieren. Ein Dauer-Versuchsaufbau dreht sich in Straelen um die Grundwasserqualität. Dabei geht es um die Umsetzung der Wasser-Rahmenrichtlinie der Europäischen Union. Es werden beispielsweise Nitratwerte bewirtschafteter Flächen gemessen – auch dies in freiwilliger Kooperation mit den Praktikern – und an einer effektiven Wasserreinigung gearbeitet.



