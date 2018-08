Abzocke bei Schlüsseldiensten: Chefs verurteilt

Geldern/Kleve Viel zu hohe Preise, systematische Täuschung von Kunden: Zwei Geschäftsleute aus Geldern und Weeze sind für schuldig befunden worden, Menschen in ganz Deutschland bei Notöffnungen von Türen um ihr Geld gebracht zu haben. Von Geldern aus sollen sie ein betrügerisches Schlüsseldienst-Imperium geleitet haben.

Die Kunden wurden systematisch und planvoll hinters Licht geführt, so die Auffassung des Gerichts. „Sie täuschen bundesweit, bis ins kleinste Kaff hinein, ortsansässige Schlüsseldienstbetriebe vor, die es gar nicht gibt“, hielt Richter Christian Henckel den Angeklagten in seiner Urteilsbegründung vor. Für Material wie Schlösser oder Beschläge seien „Wucherpreise“ berechnet worden, ebenso wie für die Leistungen an sich. Damit sie zahlten, seien Kunden „zum Teil durch Monteure massiv bedrängt“ worden. Diese seien überwiegend nicht ausgebildet gewesen: „Das, was die am besten konnten, war die Preisgestaltung.“