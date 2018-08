SV Straelen: Testspieler fallen durch

Fußball : SV Straelen testet fünf Offensivspieler

Straelen (him) In den vergangenen Tagen war bei den Trainingseinheiten des Fußball-Regionalligisten SV Straelen ordentlich was los. Während der Aufsteiger, der zuletzt ein 1:0 gegen den SC Wiedenbrück feierte, in der Defensive ausgezeichnet besetzt ist, suchen die Grün-Gelben für die Abteilung Attacke noch Zuwachs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Römerstraße durften jetzt fünf Angreifer und offensive Mittelfeldspieler ihre Visitenkarte abgeben. Darunter auch Said Dahoud, jüngerer Bruder des Dortmunder Bundesliga-Profis Mo. Um sich ein abschließendes Urteil erlauben zu können, hatte der Verein kurzfristig ein Testspiel gegen eine brasilianische Auswahl vereinbart. Dem Vernehmen nach handelte es sich um Talente, die für den Proficlub FC Figueirense durch Europa tingeln.