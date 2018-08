Kerkenerin Franziska Cleven holt Silber

Kerken/Rheurdt (sder) Die junge Kerkenerin Franziska Cleven, die seit einigen Jahren für den Reit- und Fahrverein Rheurdt startet, hat jetzt einen der größten Erfolge ihrer Reitsport-Laufbahn gefeiert. Vor einigen Wochen bereits hatte sich die Schülerin qualifiziert, um mit der Mannschaft Rheinland III im Kampf um die Goldene Schärpe der Pony-Vielseitigkeitsreiter im hessischen Lauterbach an den Start gehen zu dürfen.

Bei 137 startenden Paaren und 27 Mannschaften aus 14 Landesverbänden war die Konkurrenz sehr groß, wobei es für alle Beteiligten galt, die Teilprüfungen Dressur, Stilspringen, Stilgeländeritt, Vormustern, Theorie und einen Fitnesstest (ohne Wertung) zu bestreiten. Dabei konnte die junge Rheurdter Amazone mit ihrem Pony Prinz Charming F durch gute Noten in den verschiedenen Teilprüfungen maßgeblich zum Gesamtergebnis der Mannschaft beitragen.

Im Einzelnen erhielt sie in der Dressur eine Wertnote (WN) von 7.20, im Springen die Note 8.50 (9 = sehr gut), im Gelände eine 6.00, dem Vormustern eine 8.50 sowie in der Theorie eine glänzende 9.50. Mit ihren Mitstreitern vom Team Rheinland III nahm Franziska Cleven schlussendlich die Silbermedaille in Empfang. Lediglich der Mannschaft Westfalen I musste die Rheinland-Auswahl den Vortritt lassen.