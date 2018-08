Alpen: CDU-Ehrenmitglied Dr. Hans-Georg Schmitz ist tot

Langjähriger Schulleiter : FSG trauert um Hans-Georg Schmitz

Hans-Georg Schmitz war Schulleiter am FSG in Geldern. Foto: Ekkehart Malz

Alpen/Geldern In der Nacht zu Mittwoch ist Dr. Hans-Georg Schmitz gestorben. Mit ihm verliert nicht nur die CDU in Alpen einen ihrer profiliertesten Köpfe. In mehr drei Jahrzehnten an der Spitze der CDU-Fraktion im Kreistag hat der „homo politicus“ im ganzen Kreis Wesel tiefe Spuren hinterlassen.

Weiterleiten Drucken Von Bernfried Paus