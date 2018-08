TSV Wachtendonk-Wankum mit starker Offensive.

Fußball : Günter Abel vertraut auf mehr Torgefahr

Foto: ja/Klaus Schopmans

Wachtendonk Die Zeit der Flaute im Sportpark Laerheide ist vorbei: Fußball-Bezirksligist hat im Sturm mächtig aufgerüstet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

„Muckel“ ist wieder da. Und wurde bei seiner Rückkehr im Sportpark Laerheide mit großem Hallo begrüßt. Dort hat Michael Funken zwischen 2013 und ’16 bereits bleibenden Eindruck hinterlassen. Speziell in den beiden Bezirksliga-Jahren: 53 Tore in 64 Spielen sind eine mehr als stolze Quote. Jetzt hat Fußball-Bezirksligist TSV Wachtendonk-Wankum den Torjäger zurückgeholt und sendet ein eindeutiges Signal an die Konkurrenz: Mit „Wa.-Wa.“ ist in der kommenden Saison zu rechnen.

Trainer Günter Abel und die Verantwortlichen um den neuen Sportlichen Leiter Peter Streutgens haben den Hebel vor allem in Sachen Offensive angesetzt. „Als ich im Verlauf der Rückrunde nach Wachtendonk gekommen bin, habe ich eine intakte Mannschaft vorgefunden. Das Problem: Sie hat oft gut gespielt, aber viel zu selten das Tor getroffen“, erklärt Abel. Inzwischen hat der frühere Profi-Fußballer von Rot-Weiß Oberhausen seinen Vertrag verlängert und muss eine in weiten Teilen neue Mannschaft formieren. Sechs Neuzugängen stehen gleichzeitig sechs Abgänge gegenüber.

Speziell im Angriff hat der TSV Wachtendonk-Wankum einiges zu bieten. Denn Rückkehrer Funken ist in vorderster Front keineswegs auf sich allein gestellt. Nach einem kurzen Abstecher zum Landesligisten SV Sonsbeck hat Cristian Voicu seinen Entdecker und Förderer Peter Streutgens nach Wachtendonk begleitet – der schnelle Rumäne ist ebenfalls für 15 bis 20 Saisontore gut. Auch Samet Caliskan, zuletzt für die Reserve des VfB Homberg im Kreisliga-Oberhaus unterwegs, bringt den nötigen Torriecher mit. Spielmacher-Qualitäten werden Fabian Weigl nachgesagt. Der 24-Jährige gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zum Stammpersonal jener Mannschaft von Fichte Lintfort, die für den Rest der Bezirksliga eine Nummer zu groß war.

Spricht also einiges dafür, dass der TSV Wachtendonk-Wankum einen neuerlichen Angriff in Richtung Landesliga unternimmt. Die Qualität, die an einem guten Tag in der Wachtendonker Mannschaft steckt, bekam am vergangenen Sonntag der VfB Homberg zu spüren. Der Vorjahres-Dritte der Fußball-Oberliga, der einen neuen Anlauf in Richtung Regionalliga unternimmt, kam in der ersten Runde um den Niederrhein-Pokal im Sportpark Laerheide gerade noch einmal mit einem blauen Auge davon. Der haushohe Favorit behielt zwar am Ende mit 3:2 die Oberhand, hätte sich aber über eine Niederlage gegen die spielstarken Abel-Schützlinge nicht beschweren dürfen.

Die übrigen beiden Neuzugänge des Geheimfavoriten auf die Meisterschaft sollen die Defensive stärken. Der 19-jährige Tobias Eickmanns hat seine fußballerische Ausbildung in den Jugendmannschaften des SV Straelen durchlaufen und gilt als hochtalentierter „Sechser“. Nur ein Jahr älter ist Marc Jansen, in der abgelaufenen Landesliga-Saison regelmäßig für den ASV Süchteln im Einsatz – der Youngster hat dort als kopfballstarker Innenverteidiger auf sich aufmerksam gemacht.

Günter Abel bringt genügend „Schlauer-Fuchs-Potenzial“ mit, um vor dem Saisonstart in Sachen Erwartungshaltung nicht ganz in die Vollen zu gehen. „In der vergangenen Saison hat’s für uns zum vierten Tabellenplatz gereicht. Vielleicht wird’s ja diesmal noch eine Position besser“, stellt der Coach augenzwinkernd fest.